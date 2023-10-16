Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента
Конституционный суд Грузии установил нарушение Конституции президентом страны Саломе Зурабишвили, вопросы об импичменте передадут парламенту, сообщает местное СМИ Грузия Online.
Это решение поддержали шесть из девяти членов пленума Суда, также к выводу будет добавлено особое мнение трех членов пленума, передает СМИ.
Как заявил председатель Суда Мераб Турава, президент 31 августа в ходе своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия на это правительства, чем нарушила Конституцию.
Конституция Грузии в статье 52 требует от президента "осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства".
Правительство Грузии не одобрило для Зурабишвили заграничные поездки в страны ЕС, однако, она совершила официальные визиты туда.
Ранее 12 сентября 80 депутатов под правящей партии "Грузинская мечта" обратились в Конституционный суд по импичменту президента.
По сути, дело начали рассматривать 3 октября и завершили 5 октября.
После решения Суда вопрос об импичменте передадут в парламент, где для устранения президента необходимы голоса 100 депутатов, у правящей "Грузинской мечты" только 84 мандата.
- В марте 2023 года Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".
- 26 мая на церемонии в честь Дня Независимости Грузии Зурабишвили раскритиковала действующую власть за сближение с Россией и удаление от Европы.
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