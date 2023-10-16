Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

Конституционный суд Грузии установил нарушение Конституции президентом страны Саломе Зурабишвили, вопросы об импичменте передадут парламенту, сообщает местное СМИ Грузия Online.

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Это решение поддержали шесть из девяти членов пленума Суда, также к выводу будет добавлено особое мнение трех членов пленума, передает СМИ.

Как заявил председатель Суда Мераб Турава, президент 31 августа в ходе своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия на это правительства, чем нарушила Конституцию.

Конституция Грузии в статье 52 требует от президента "осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства".

Правительство Грузии не одобрило для Зурабишвили заграничные поездки в страны ЕС, однако, она совершила официальные визиты туда.

Ранее 12 сентября 80 депутатов под правящей партии "Грузинская мечта" обратились в Конституционный суд по импичменту президента.

По сути, дело начали рассматривать 3 октября и завершили 5 октября.

После решения Суда вопрос об импичменте передадут в парламент, где для устранения президента необходимы голоса 100 депутатов, у правящей "Грузинской мечты" только 84 мандата.

В марте 2023 года Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".

26 мая на церемонии в честь Дня Независимости Грузии Зурабишвили раскритиковала действующую власть за сближение с Россией и удаление от Европы.

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