Конституційний суд Грузії дозволив почати імпічмент президента

Конституційний суд Грузії встановив порушення Конституції президенткою країни Саломе Зурабішвілі, питання про імпічмент передадуть парламенту, повідомляє місцеве ЗМІ Грузія Online.

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Це рішення підтримали шість із дев'яти членів пленуму Суду, також до висновку буде додана особлива думка трьох членів пленуму, передає ЗМІ.

Як заявив голова Суду Мераб Турава, президентка 31 серпня під час робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди на це уряду, чим порушила Конституцію.

Конституція Грузії у 52 статті вимагає від президента "здійснювати представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду".

Уряд Грузії не схвалив для Зурабішвілі закордонні поїздки до країн ЄС, утім вона здійснила офіційні візити туди.

Раніше 12 вересня 80 депутатів від партії влади "Грузинська мрія" звернулися до Конституційного суду щодо імпічменту президента.

По суті справу почали розглядати 3 жовтня і завершили 5 жовтня.

Після рішення Суду питання про імпічмент передадуть до парламенту, де для усунення президента необхідні голоси 100 депутатів, керівна "Грузинська мрія" має лише 84 мандати.

У березні 2023 року Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі та сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

26 травня на церемонії на честь Дня Незалежності Грузії Зурабішвілі розкритикувала чинну владу за зближення з Росією й віддалення від Європи.

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