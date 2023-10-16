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Конституційний суд Грузії дозволив почати імпічмент президента

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 14:50
Конституційний суд Грузії дозволив почати імпічмент президента - Фото
Саломе Зурабішвілі (Фото: President.ge)

Конституційний суд Грузії встановив порушення Конституції президенткою країни Саломе Зурабішвілі, питання про імпічмент передадуть парламенту, повідомляє місцеве ЗМІ Грузія Online.

Це рішення підтримали шість із дев'яти членів пленуму Суду, також до висновку буде додана особлива думка трьох членів пленуму, передає ЗМІ.

Як заявив голова Суду Мераб Турава, президентка 31 серпня під час робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди на це уряду, чим порушила Конституцію.

Конституція Грузії у 52 статті вимагає від президента "здійснювати представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду".

Уряд Грузії не схвалив для Зурабішвілі закордонні поїздки до країн ЄС, утім вона здійснила офіційні візити туди.

Раніше 12 вересня 80 депутатів від партії влади "Грузинська мрія" звернулися до Конституційного суду щодо імпічменту президента.

По суті справу почали розглядати 3 жовтня і завершили 5 жовтня.

Після рішення Суду питання про імпічмент передадуть до парламенту, де для усунення президента необхідні голоси 100 депутатів, керівна "Грузинська мрія" має лише 84 мандати.

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Артем Джеріпа
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грузіяСаломе Зурабішвіліімпічмент
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