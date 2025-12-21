ЗСУ підтвердили, що росіяни перетнули кордон і викрали понад пів сотні цивільних на Сумщині – мапа

Росіяни захопили прикордонне Грабовське та примусово вивезли з нього жителів, повідомили Збройні Сили

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти перетнули український кордон поблизу села Грабовське у Сумській області – загарбники вивезли з населеного пункту більш ніж 50 цивільних людей. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі виданню Українська правда.

За словами військового, через наступ окупантів Сили оборони відійшли з декількох позицій у районі Грабовського – зараз там тривають стабілізаційні дії.

Окупанти, після того як захопили населений пункт, примусово вивезли понад пів сотні цивільних громадян України до РФ – переважно йдеться про чоловіків та жінок старшого віку (одній з них 89 років), майже всі з них раніше відмовлялись від евакуації вглиб української території, акцентував Лиховій.

Він зазначив, що правоохоронці вже розслідують цю примусову депортацію, а Збройні Сили розцінюють інцидент як порушення Женевської конвенції.

Також захисники закликають жителів прикордонних територій евакуюватися. За даними офіцера, вже евакуйовано понад 30 000 людей, ще майже 5700 (з них 38 – діти) не погодились.

Раніше, ввечері 20 грудня, начальник Сумської обладміністрації Олег Григоров повідомив, що того дня було евакуйовано броньованим транспортом частину людей, які раніше відмовлялися, з Краснопільської громади.

Зокрема, до неї належить вищезгадане Грабовське. Український аналітичний проєкт Deepstate фіксує частину населеного пункту та території поряд із ним у сірій зоні. Це означає, що там ведуться активні бойові дії, і невідомо точно, хто контролює цю територію.

Грабовське розташоване на іншій частині кордону, ніж та ділянка, яку навесні 2025 року вдалося окупувати росіянам (на другій мапі нижче – територія, зафарбована червоним кольором).

Мапа: Deepstate

Грабовське – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)