"Більше схоже на провокацію". ЗСУ прокоментували ситуацію на Сумщині

Угруповання об'єднаних сил повідомило, що захисники працюють над тим, щоб вибити окупантів до РФ

Ілюстративне фото: Depositphotos

У селі Грабовське Сумської області відбуваються бої з російськими окупантами, повідомило Угруповання об'єднаних сил ЗСУ. Згодом військові прокоментували LIGA.net, чим можуть бути дії РФ у прикордонні регіону.

"Уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області. Зараз у селищі (за іншими джерелами це село. – Ред.) Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", – йдеться у дописі.

Військові додали, що "попри окремі повідомлення у медіапросторі", у сусідньому селі Рясне зараз немає росіян.

ОНОВЛЕНО. LIGA.net запитала у речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, чи це новий напрямок наступу РФ, чи локальна дія або провокація.

"Більше схоже на провокацію", – відповів він.

Український аналітичний проєкт DeepState фіксує частину Грабовського та території поряд із ним у сірій зоні. Це означає, що там ведуться активні бойові дії, і невідомо точно, хто контролює цю територію. Дослідники також підтверджують, що Рясне перебуває під українським контролем.

Грабовське розташоване на іншій частині кордону Сумської області, ніж та ділянка, яку навесні 2025-го вдалося окупувати РФ (на другій мапі нижче – територія, зафарбована червоним кольором).

Мапа: DeepState

Грабовське – біла позначка, обведена червоним (Мапа: DeepState)

Раніше офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі виданню "Українська правда" підтвердив, що окупанти перетнули кордон й примусово вивезли з Грабовського більш ніж 50 цивільних людей. Водночас він повідомляв про захоплення населеного пункту окупантами.

Серед незаконно депортованих людей – переважно чоловіки та жінки старшого віку (одній з них 89 років), майже всі вони раніше відмовлялись від евакуації, зауважував Лиховій.

"За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали близько 50 цивільних осіб – мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ", – написав згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Посадовець зазначив, що звернувся до омбудсмана країни-агресора Тетяни Москалькової з вимогою надати Україні інформацію про місцеперебування її незаконно депортованих громадян, повідомити, в яких умовах їх утримують і які в них першочергові потреби, а також "вжити заходів для їх негайного повернення в Україну".

Окрім цього, уповноважений надіслав лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

З-поміж іншого, Лубінець закликав українських громадян евакуйовуватися з зони бойових дій.