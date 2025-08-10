Сили оборони звільнили Безсалівку в Сумській області – мапа
Сили оборони звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Йдеться про Безсалівку в Білопільській міській громаді. Сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт від російських військ.
В операції були залучені підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону ЗСУ.
Під час бойових дій українські воїни вбили 18 російських загарбників, зазначили у Генштабі.
- 12 червня президент заявив, що українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області.
- 14 червня Зеленський заявив, що українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області.
- 27 липня ЗСУ відзвітували про звільнення Кіндратівки в Хотінській громаді.
