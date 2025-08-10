Сили оборони звільнили Безсалівку в Сумській області – мапа

Ще один прикордонний населений пункт ЗСУ звільнили та зачистили від окупантів

Українські військові (Фото: Генштаб)

Сили оборони звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Йдеться про Безсалівку в Білопільській міській громаді. Сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт від російських військ.

Читайте також Загроза з півночі. Що відомо про наступ Росії на Сумщину

В операції були залучені підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону ЗСУ.

Під час бойових дій українські воїни вбили 18 російських загарбників, зазначили у Генштабі.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState