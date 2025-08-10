Росіяни вчергове вдарили дроном по будівлі Сумської ОДА

Сумська ОДА (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У неділю, 10 серпня, окупанти вчергове завдали удару по будівлі Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. Григоров наголосив, що минулося без постраждалих.

Він додав, що окупанти системно б’ють по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей.

Він закликав мешканців та гостей Сумської області під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури.