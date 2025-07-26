Російський удар пошкодив будівлю обладміністрації у Сумах – фото

Окупанти не вперше здійснили прицільну атаку по цивільному об'єкту, заявив керівник ОВА

Фото: Telegram Олега Григорова

Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах – пошкоджено будівлю обласної державної адміністрації. Про це повідомив керівник військової адміністрації Сумщини Олег Григоров.

За його словами, один з російських ударних дронів влучив у центр міста на площу Незалежності – пошкоджено будівлю ОДА.

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"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", – наголосив Григоров.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих, на місці працюють рятувальні служби, продовжується обстеження території.

У будівлі ОДА розташовується й Сумська міська рада.

Фото: Telegram Олега Григорова

Фото: Telegram Олега Григорова

Раніше, об 11:34, керівник ОВА написав, що унаслідок чергового удару РФ по цивільній інфраструктурі без світла тимчасово залишилась частина жителів Сум та району – фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електрики.