Российский удар повредил здание обладминистрации в Сумах – фото
Россияне ударили беспилотниками по Сумах – повреждено здание областной государственной администрации. Об этом сообщил руководитель военной администрации Сумщины Олег Григоров.
По его словам, один из российских ударных дронов попал в центр города на площадь Независимости – повреждено здание ОДА.
"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", – подчеркнул Григоров.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.
В здании ОГА располагается и Сумской городской совет.
Ранее, в 11:34, руководитель ОВА написав, что в результате очередного удара РФ по гражданской инфраструктуре без света временно осталась часть жителей Сум и района – специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электричества.
- В начале июня оккупанты управляемыми авиабомбами уничтожили здание Херсонской обладминистрации.
- В ночь на 26 июля оккупанты снова атаковали Украину дронами, авиабомбами и ракетами: в частности, под ударом оказалась Шосткинская община Сумщины, ранены три человека.
- Президент Зеленский после доклада главкома ВСУ Сырского сообщил, что Силам обороны удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении.
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