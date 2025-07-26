Российский удар повредил здание обладминистрации в Сумах – фото

Оккупанты не впервые совершили прицельную атаку по гражданскому объекту, заявил руководитель ОВА

Фото: Telegram Олега Григорова

Россияне ударили беспилотниками по Сумах – повреждено здание областной государственной администрации. Об этом сообщил руководитель военной администрации Сумщины Олег Григоров.

По его словам, один из российских ударных дронов попал в центр города на площадь Независимости – повреждено здание ОДА.

Читайте также Новое звено ПВО. Смогут ли зенитные дроны закрыть небо над Украиной

"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", – подчеркнул Григоров.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

В здании ОГА располагается и Сумской городской совет.

Фото: Telegram Олега Григорова

Фото: Telegram Олега Григорова

Ранее, в 11:34, руководитель ОВА написав, что в результате очередного удара РФ по гражданской инфраструктуре без света временно осталась часть жителей Сум и района – специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электричества.