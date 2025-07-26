Россия атаковала Харьков, Днепр и Каменское – известно об одном погибшем

Россия атаковала Харьков, Днепр и Каменское – известно об одном погибшемдополнено
Россия в ночь на 27 июля нанесла комбинированный удар по Харькову, Каменскому и Днепру. В городах на фоне атаки дронов и ракет прозвучало много взрывов.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, город почти три часа находился под массированной комбинированной атакой.
Около 00:30 Терехов написал о первом взрыве в Киевском районе. Отмечалось, что в результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.
Также было известно о двух пострадавших.
Впоследствии мэр города сообщил о еще двух ракетных ударах за пределами города и один – в городе.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар РФ баллистикой пришелся по Киевскому району.
Около 02:15 Терехов сообщил о повторном ракетном ударе по Харькову.
Около 02:30 Терехов уточнил, что россияне атакуют Киевский район Харькова ударными дронами.
Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксировано четыре удара вражеских дронов по Киевскому району Харькова.
Около 03:00 в Харькове снова прогремела серия взрывов.
Терехов написал, что Россия применила сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
Он добавил, что предварительно, зафиксировано четыре удара управляемыми авиабомбами, два удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами".
Начиная с 01:43 Воздушные силы фиксировали группы "шахедов" в Днепропетровской области. Они летели на Днепр/Каменское и Павлоград.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 00:40 написал, что враг совершил ракетную атаку. Вследствие этого в городе произошел пожар.
Чуть позже мэр Каменского Андрей Белоусов подтвердил атаку на город. Он отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.
Уже под утро мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского обстрела погиб человек.
"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – говорится в сообщении.
ДОПОЛНЕНО В 07:48. Россия ночью также атаковала Запорожье и Запорожский район. В городе повреждена многоэтажка и нежилое здание, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В Запорожском районе произошло несколько пожаров и изуродовано нежилое сооружение. В Пологовском районе поврежден склад, разрушен частный дом.
- Россияне каждый день обстреливают Харьков и область. 24 июля оккупанты ударили двумя авиабомбами по центру Харькова. Пострадали четыре десятка человек.
- Поздно вечером 23 июля погибла целая семья в результате российского авиаудара по Изюмскому району Харьковской области.
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