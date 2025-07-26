Россия атаковала Харьков, Днепр и Каменское – известно об одном погибшем

В результате российского удара по многоэтажке в Днепре погиб человек

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: t.me/belousov_andrei)

Россия в ночь на 27 июля нанесла комбинированный удар по Харькову, Каменскому и Днепру. В городах на фоне атаки дронов и ракет прозвучало много взрывов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, город почти три часа находился под массированной комбинированной атакой.

Около 00:30 Терехов написал о первом взрыве в Киевском районе. Отмечалось, что в результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.

Также было известно о двух пострадавших.

Впоследствии мэр города сообщил о еще двух ракетных ударах за пределами города и один – в городе.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар РФ баллистикой пришелся по Киевскому району.

Около 02:15 Терехов сообщил о повторном ракетном ударе по Харькову.

Около 02:30 Терехов уточнил, что россияне атакуют Киевский район Харькова ударными дронами.

Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксировано четыре удара вражеских дронов по Киевскому району Харькова.

Около 03:00 в Харькове снова прогремела серия взрывов.

Терехов написал, что Россия применила сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Он добавил, что предварительно, зафиксировано четыре удара управляемыми авиабомбами, два удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами".

Начиная с 01:43 Воздушные силы фиксировали группы "шахедов" в Днепропетровской области. Они летели на Днепр/Каменское и Павлоград.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 00:40 написал, что враг совершил ракетную атаку. Вследствие этого в городе произошел пожар.

Чуть позже мэр Каменского Андрей Белоусов подтвердил атаку на город. Он отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.

Уже под утро мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского обстрела погиб человек.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 07:48. Россия ночью также атаковала Запорожье и Запорожский район. В городе повреждена многоэтажка и нежилое здание, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Запорожском районе произошло несколько пожаров и изуродовано нежилое сооружение. В Пологовском районе поврежден склад, разрушен частный дом.