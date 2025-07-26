Росія атакувала Харків, Запоріжжя, Дніпро та Кам'янське. Загинуло двоє людей – фото, відео

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинула людина

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Росія у ніч проти 27 липня завдала комбінованого удару по Харкову, Кам'янському та Дніпру. В містах на тлі атаки дронів і ракет пролунало багато вибухів.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, місто майже три години було під масованою комбінованою атакою.

Близько 00:30 Терехов написав про перший вибух у Київському районі. Зазначалося, що внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто.

Також було відомо про двох постраждалих.

Згодом мер міста повідомив про ще два ракетні удари за межами міста та один – у місті.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що удар РФ балістикою прийшовся по Київському району.

Близько 02:15 Терехов повідомив про повторний ракетний удар по Харкову.

Близько 02:30 Терехов уточнив, що росіяни атакують Київський район Харкова ударними дронами.

Згодом Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовано чотири удари ворожих дронів по Київському району Харкова.

Близько 03:00 в Харкові знову пролунала серія вибухів.

Терехов написав, що Росія застосувала одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе.

Він додав, що попередньо, зафіксовано чотири удари керованими авіабомбами, два удари балістичними ракетами та близько 15 атак "шахедами".

Починаючи з 01:43 Повітряні сили фіксували групи "шахедів" у Дніпропетровській області. Вони летіли на Дніпро/Кам'янське та Павлоград.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 0 00:40 написав, що ворог здійснив ракетну атаку. Внаслідок цього у місті сталася пожежа.

Трохи пізніше мер Камʼянського Андрій Білоусов підтвердив атаку на місто. Він зазначив, що внаслідок ракетної атаки сталася пожежа.

Вже під ранок мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинула людина.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО О 07:48. Росія вночі також атакувала Запоріжжя та Запорізький район. У місті пошкоджено багатоповерхівку та нежитлову будівлю, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Запорізькому районі сталось кілька пожеж та понівечена нежитлова споруда. У Пологівському районі пошкоджено склад, зруйновано приватний будинок.

ДОПОВНЕНО О 08:12. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Дніпрі крім загиблого, постраждала жінка.

У місті понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

Кілька загорянь також у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава.

Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)