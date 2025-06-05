Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА – фото

Россия нанесла повторный удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской ОГА, после чего она была разрушена

Фото: Александр Прокудин/Telegram

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, уничтожив здание облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", – говорится в сообщении.

Россияне сбросили КАБы на здание Херсонской ОГА. После первого удара, около 10:00 она была частично разрушена. Также были повреждены и расположенные рядом дома и магазины, сообщал корреспондент Суспильного.

В 15:54 Прокудин заявил о повторном ударе – здание было уничтожено.