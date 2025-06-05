Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА – фото
Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, уничтожив здание облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", – говорится в сообщении.
Россияне сбросили КАБы на здание Херсонской ОГА. После первого удара, около 10:00 она была частично разрушена. Также были повреждены и расположенные рядом дома и магазины, сообщал корреспондент Суспильного.
В 15:54 Прокудин заявил о повторном ударе – здание было уничтожено.
- Всего в ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 ударными БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23".
- Также 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемых авиабомба, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации.
- Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам. В результате удара пятеро погибших, в том числе ребенок. Там объявили 5 и 6 июня Дни траура.