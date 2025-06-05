Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА – фото
Фото: Александр Прокудин/Telegram

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, уничтожив здание облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", – говорится в сообщении.

Россияне сбросили КАБы на здание Херсонской ОГА. После первого удара, около 10:00 она была частично разрушена. Также были повреждены и расположенные рядом дома и магазины, сообщал корреспондент Суспильного.

В 15:54 Прокудин заявил о повторном ударе – здание было уничтожено.

  • Всего в ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 ударными БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23".
  • Также 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемых авиабомба, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации.
  • Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам. В результате удара пятеро погибших, в том числе ребенок. Там объявили 5 и 6 июня Дни траура.
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