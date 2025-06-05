РФ атаковала спасателей в Славянске, которые тушили пожар от обстрела, есть раненый – фото
Российские войска в ночь на 5 июня снова обстреляли спасателей, ликвидировавших пожар, – на этот раз в Донецкой области. Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели попали под вражеские обстрелы при ликвидации пожара от предварительных обстрелов в городе Славянск.
Ранения получил водитель пожарно-спасательной части, он госпитализирован. Пожарная автоцистерна повреждена.
В ГСЧС отметили, что цинизм врага не знает границ, но спасатели продолжат, несмотря на это, выполнять свою работу.
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