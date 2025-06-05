Росія атакувала рятувальників у Слов'янську, які гасили пожежу від обстрілу, є поранений – фото

Пошкоджене авто (Фото: ДСНС)

Російські війська в ніч проти 5 червня знову обстріляли рятувальників, які ліквідували пожежу, – цього разу в Донецькій області. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники потрапили під ворожий обстріл під час ліквідації пожежі від попереднього обстрілу в місті Слов'янськ.

Поранення отримав водій пожежно-рятувальної частини, він госпіталізований. Пожежна автоцистерна пошкоджена.

У ДСНС зазначили, що цинізм ворога не знає меж, але рятувальники продовжать, попри це, виконувати свою роботу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС