Росія вдарила по автівці пожежників у Запорізькій області – фото, відео
Російські окупанти завдали ударів по території одного із селищ Василівського району Запорізької області. Ворог поцілив у авто пожежників, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Зазначається що росіяни завдали двох ударів по селищу. Внаслідок атаки згоріла пожежна автівка, яка в цей час була на ліквідації пожежі.
"Удар прийшовся саме по ній", – повідомив Федоров.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
У ДСНС підтвердили, що під обстріл потрапили надзвичайники, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району. Особовий склад не постраждав, пошкоджений пожежний автомобіль.
"Росіяни навмисно завдали повторного удару по рятувальниках – автомобіль ДСНС згорів вщент! Кривавий терор триває. Учора Міністр МВС Ігор Клименко попереджав про посилення атак на Службу порятунку, а сьогодні ворог знову цинічно б’є по тих, хто рятує життя", – зазначили у ДСНС.
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