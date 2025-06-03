Росія вдарила по автівці пожежників у Запорізькій області – фото, відео

Федоров зазначив, що ворожий удар прийшовся саме по автівці ДСНС

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російські окупанти завдали ударів по території одного із селищ Василівського району Запорізької області. Ворог поцілив у авто пожежників, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зазначається що росіяни завдали двох ударів по селищу. Внаслідок атаки згоріла пожежна автівка, яка в цей час була на ліквідації пожежі.

"Удар прийшовся саме по ній", – повідомив Федоров.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У ДСНС підтвердили, що під обстріл потрапили надзвичайники, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району. Особовий склад не постраждав, пошкоджений пожежний автомобіль.

"Росіяни навмисно завдали повторного удару по рятувальниках – автомобіль ДСНС згорів вщент! Кривавий терор триває. Учора Міністр МВС Ігор Клименко попереджав про посилення атак на Службу порятунку, а сьогодні ворог знову цинічно б’є по тих, хто рятує життя", – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС