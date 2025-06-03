Россия ударила по автомобилю пожарных в Запорожской области

Федоров отметил, что вражеский удар пришелся именно по автомобилю ГСЧС

Последствия атаки (Фото: Запорожская ОВА)

Российские оккупанты нанесли удары по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области. Враг попал в авто пожарных, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Отмечается, что россияне нанесли два удара по поселку. В результате атаки сгорел пожарный автомобиль, который в это время находился на ликвидации пожара.

"Удар пришелся именно по нему", – сообщил Федоров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.