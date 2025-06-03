Россия ударила по автомобилю пожарных в Запорожской области
Российские оккупанты нанесли удары по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области. Враг попал в авто пожарных, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Отмечается, что россияне нанесли два удара по поселку. В результате атаки сгорел пожарный автомобиль, который в это время находился на ликвидации пожара.
"Удар пришелся именно по нему", – сообщил Федоров.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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