Россия нанесла двойной удар по спасателям в Никополе: под огонь попали и медики

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 2 июня российские военные нанесли удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области. По прибытии медиков враг нанес второй удар, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В результате удара по подразделению спасателей были повреждены окна, стены, а также вход в укрытие в котором находились специалисты.

Из-за обстрелов пострадали двое гражданских мужчин. Спасатели спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"По прибытии работников экстренной медицинской помощи россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение.

1 июня 2025 года Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них — один ребенок.

Противовоздушной обороне в ночь на 2 июня удалось обезвредить 52 дрона, сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.