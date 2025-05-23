Россия сбросила авиабомбу на коммунальщиков в Купянске: есть погибший
23 мая, около 09:20, Россия атаковала Купянск управляемой авиационной бомбой. В результате удара погиб мужчина, еще один пострадал, сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Сначалабылоизвестно о двух пострадавших. Это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия.
Около 10:42 Синегубов сообщил, что одного из раненых коммунальщиков не удалось спасти – мужчина скончался.
В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего.
В целом в Харьковской области, по данным главы ОВА, за прошедшие суткивражеские удары потерпели шесть населенных пунктов области.
В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
← в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, пять грузовых автомобилей;
← в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом;
← в Харьковском районе поврежден частный дом.
Враг применил по Харьковской области два КАБа, пять "шахедов", 10 БпЛА "Герань-2", один FPV-дрон и один дрон неизвестного типа.
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