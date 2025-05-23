Россия сбросила авиабомбу на коммунальщиков в Купянске: есть погибший

В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего

Последствия обстрела (Фото: Олег Синегубов)

23 мая, около 09:20, Россия атаковала Купянск управляемой авиационной бомбой. В результате удара погиб мужчина, еще один пострадал, сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сначалабылоизвестно о двух пострадавших. Это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия.

Около 10:42 Синегубов сообщил, что одного из раненых коммунальщиков не удалось спасти – мужчина скончался.

В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего.

В целом в Харьковской области, по данным главы ОВА, за прошедшие суткивражеские удары потерпели шесть населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

← в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, пять грузовых автомобилей;

← в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом;

← в Харьковском районе поврежден частный дом.

Враг применил по Харьковской области два КАБа, пять "шахедов", 10 БпЛА "Герань-2", один FPV-дрон и один дрон неизвестного типа.

21 мая Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб.

23 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, устроив по железной дороге, предприятиям и домам людей. Известно последствия в Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.