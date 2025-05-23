Россия ударила по железной дороге на Буковине, по Прикарпатью и Полтавщине: люди без света

В Полтавской области из-за российской атаки повреждены ЛЭП в двух районах. На Прикарпатье повреждены дома и автомобили

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В ночь на 23 мая Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, ударив по железной дороге, предприятиям и домам людей. Известно о последствиях в Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Укрзалізниця сообщила об атаке россиян на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов продолжается, жертв и пострадавших нет.

Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Известно о повреждениях зданий и транспортных средств Коломыйского района.

Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.

Возник пожар, его локализовали. Взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств. Один человек травмирован, от госпитализации он отказался.

Также повреждены линии электропередачи. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света осталось более 270 абонентов.

Фото: Владимир Когут

Фото: Владимир Когут

Фото: Владимир Когут