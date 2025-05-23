Россия ударила по железной дороге на Буковине, по Прикарпатью и Полтавщине: люди без света
В ночь на 23 мая Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, ударив по железной дороге, предприятиям и домам людей. Известно о последствиях в Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.
Укрзалізниця сообщила об атаке россиян на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов продолжается, жертв и пострадавших нет.
Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Известно о повреждениях зданий и транспортных средств Коломыйского района.
Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.
Возник пожар, его локализовали. Взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств. Один человек травмирован, от госпитализации он отказался.
Также повреждены линии электропередачи. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.
Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света осталось более 270 абонентов.
- В ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 76.
- В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более чем сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.
- 21 мая россияне атаковали Украину 76 БпЛА, противовоздушная оборона обезвредила 63 дрона.
- 22 мая россияне атаковали украинские регионы баллистической ракетой и почти 130 беспилотниками.