Россия снова атаковала Украину более сотней дронов, ПВО обезвредила почти все

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, россияне атаковали 108 "шахедами" и дронами-имитаторами из следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 93 "шахедов" на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки РФ в Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который укротили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушение на территории предприятия. Его тоже охватил огонь. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Сумской области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Дружбовской, Белопольской и Великописаревской общинах.

В ночь на 17 мая Россия атаковала Украину 62 дронами разных типов, с которых удалось сбить 36 БпЛА.

Также 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 112 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 73 вражеских БпЛА, в нескольких регионах были последствия.

В ночь на 19 мая российские кафиры атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 76.