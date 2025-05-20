Россия снова атаковала Украину более сотней дронов, ПВО обезвредила почти все
Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, россияне атаковали 108 "шахедами" и дронами-имитаторами из следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 93 "шахедов" на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки РФ в Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который укротили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушение на территории предприятия. Его тоже охватил огонь. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Сумской области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Дружбовской, Белопольской и Великописаревской общинах.

Читайте также
Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать над страной российские дроны
обстрелдронБПЛАбеспилотник