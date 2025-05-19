Россия атаковала Украину 112 БПЛА: есть последствия на земле в пяти областях

В результате российских обстрелов пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Атака началась с 23.00 18 мая. Россия атаковала по направлениям: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, что в России.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 76 дронов на востоке, севере и центре страны.

41 – сбит огневыми средствами поражения, 35 – локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

В Харьковской области, по данным главы ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары пришлись на три населенных пункта Харьковской области.

В результате обстрелов в Купянске пострадал 55-летний мужчина, 55-летняя и 75-летняя женщины.

Последствия обстрела (Фото: Харьковская ОВА)

Враг применял по Харьковской области четыре КАБа и 14 БпЛА "Герань-2".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

← в Купянском районе повреждены 30 частных домов, два хозяйственных сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия, трактор, три грузовых автомобиля;

← в Чугуевском районе поврежден частный дом, сельскохозяйственное предприятие, четыре комбайна, трактор, автобус, два автомобиля.

В Сумской области, по данным областной военной администрации, в результате атак БпЛА, ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской общине. Повреждены четыре дома на территории общины.

Также вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманьской общины. Оба пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Кировоградской области, по данным главы ОВА Андрея Райковича, были взрывы в Кропивницком районе. Пострадавших нет.

В Черкасской области, по данным главы ОВА Игоря Табурца, в Золотоношском и Черкасском районах силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены восемь российских БПЛА. Травмированных нет.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин не конкретизировал по поводу последствий российских ударов дронами.

Он сообщил об общих последствиях российских обстрелов. На утро 19 мая в Доброполье повреждено предприятие, в Родинском – дом.

В Лимане повреждено админздание, гараж и авто. В Ильиновке ранены два человека, повреждены четыре дома и линия электропередач. В Константиновке поврежден частный дом.

В Северске повреждены четыре дома.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 58 человек, в том числе четырех детей.

Читайте также Зеленский отметил прекращение огня как приоритет №1 в переговорах