Перед переговорами Россия запустила по Украине 112 дронов: есть пожары и разрушения – фото

Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в больнице

Атака Одесской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 112 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 73 вражеских БпЛА, в ряде регионов есть последствия, сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что оккупанты запускали "шахеды" и дроны-имитаторы из направлений городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам пострадали три человека. Раненая женщина находится в крайне тяжелом состоянии, а еще один раненый – в состоянии средней тяжести, третий пострадавший лечится амбулаторно.

Также повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в окрестностях столицы и в самом городе было зафиксировано 17 российских ударных дронов.

Силы ПВО уничтожили вражеские цели, но в результате падения обломков на пяти локациях в Святошинском районе есть последствия. Пострадали жилая и нежилая застройка, проезжая часть, территория котельной, повреждены окна и несколько автомобилей.

В Киевской области в Белоцерковском районе в результате падения обломков дронов повреждены административное здание, магазин, закрытое здание дома культуры и образовательное учреждение.

В Бучанском районе повреждено остекление частного дома. Информация о пострадавших не поступала.