Россия массированно атаковала БпЛА село в Сумской области, била по Луцку и Прикарпатью

Россия массированно атаковала БпЛА село в Сумской области, била по Луцку и Прикарпатьюдополнено
В ночь на 15 мая и утром Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в том числе были массированные удары по Сумской области. Также были взрывы в Луцке и Ивано-Франковской области.
Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины – враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА.
На месте попаданий начался пожар, там с ночи работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Утром мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в городе, движении нескольких БпЛА и работе сил противовоздушной обороны.
Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук написала о "тревожном утре в Прикарпатье".
Россия атаковала область ударными беспилотниками с разных направлений. Обошлось без пострадавших, уточняются данные о разрушениях.
ДОПОЛНЕНО В 08:20. ГСЧС сообщила, что в Ивано-Франковской области в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов. Его уже ликвидировали, пострадавших нет.
- В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Все беспилотники сбиты.
- В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 145 беспилотниками.