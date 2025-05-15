Россия массированно атаковала БпЛА село в Сумской области, била по Луцку и Прикарпатью

Около десятка российских БпЛА били по селу в Сумской области, также гремело в западных регионах

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

В ночь на 15 мая и утром Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в том числе были массированные удары по Сумской области. Также были взрывы в Луцке и Ивано-Франковской области.

Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины – враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА.

На месте попаданий начался пожар, там с ночи работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Утром мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в городе, движении нескольких БпЛА и работе сил противовоздушной обороны.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук написала о "тревожном утре в Прикарпатье".

Россия атаковала область ударными беспилотниками с разных направлений. Обошлось без пострадавших, уточняются данные о разрушениях.

ДОПОЛНЕНО В 08:20. ГСЧС сообщила, что в Ивано-Франковской области в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов. Его уже ликвидировали, пострадавших нет.