Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 145 БпЛА: ПВО сбила 80 вражеских дронов

В результате российских обстрелов пострадали Сумская, Харьковская, Одесская, Донецкая и Кировоградская области

Последствия обстрела РФ в Харьковской области (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 145 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Атака началась с 19:30 13 мая. Ракету российские оккупанты запустили из временно оккупированного Крыма, дроны разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбития 80 беспилотников на востоке, севере, западе и в центре страны.

42 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В Сумской области, по данным областной военной администрации, в общей сложности было почти 140 обстрелов в 36 населенных пунктах (из разного оружия). Интенсивнее всего россияне наносили удары по Сумскому и Шосткинскому районам.

Оккупанты применяли авиабомбы, FPV-дроны и сбросы ВОГ с БпЛА.

Повреждена гражданская инфраструктура – в Речковской, Сумской, Белопольской, Ворожбянской, Великописаревской и Кролевецкой общинах разрушены жилые дома, автомобили, нежилые помещения. В Бездрицкой общине загорелся грузовой автомобиль.

В Харьковской области, по данным председателя ОВА Олега Синегубова, российские войска обстреляли областной центр и восемь населенных пунктов. Он не уточнил, где именно и какие последствия от какого конкретно оружия.

Известно только о Харькове – там враг нанес удары двумя БпЛА "Молния" по Холодногорскому району.

В селе Нечволодовка погибли два человека (80-летний мужчина и 70-летняя женщина), еще пятеро получили ранения. Пострадавшие также находятся в Купянске, Старом Салтове, Русских Тишках и Александровке.

Последствия обстрела (Фото: Харьковская ОВА)

Последствия обстрела (Фото: Харьковская ОВА)

В Купянском районе повреждены жилые дома, авто, в Чугуевском – авто и экскаватор, в Харьковском – электросети, частный дом, в Богодуховском и Лозовском – транспорт и жилье.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин не сообщил о количестве российских обстрелов за сутки, каким подверглась область.

По его данным, 13 мая россияне убили двух жителей Донбасса в Берестке. Еще семь человек в области получили ранения.

В Кировоградской области, по данным председателя ОВА Андрея Райковича, в Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО. Обошлось без пострадавших.

Относительно последствий обстрела в Одесской области информации нет.