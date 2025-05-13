ПВО сбила все "шахеды" над Украиной, но РФ ударила КАБ и FPV – фото
В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Все беспилотники сбиты. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Атака началась в 23:00 12 мая из российского города Приморско-Ахтарска. Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.
Одновременно Россия атаковала прифронтовые общины из разных видов оружия.
В Николаевской области, по данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, за сутки враг совершил несколько атак FPV-дронами.
12 мая российские военные дважды ударил FPV по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены окна и крыша неэксплуатируемого дома. Пострадавших нет.
13 мая в 02:25 враг атаковал FPV город Очаков. Пострадавших нет.
В Сумской области, по данным Сумской ОВА, в течение суток с утра 12 мая до утра 13 мая 2025 года российские войска произвели почти 240 обстрелов по 40 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны и гранаты с БпЛА.
Зафиксировано свыше 10 ударов КАБами, свыше 40 атак FPV-дронами, свыше 80 сбросов гранат с БпЛА и свыше 50 ударов из реактивных систем залпового огня.
Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены частные дома, автомобили, сельскохозяйственная техника, дом культуры.
Ранее сообщалось, что 12 мая в результате удара дроном погиб мужчина.
В Херсонской области, по данным главы ОВА Александра Прокудина, враг атаковал более 30 сел и город Херсон дронами, артиллерией и из авиации.
В результате российских ударов повреждены 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали почтовое отделение, хозяйственное сооружение, складские помещения, гаражи и частные автомобили.
Два человека получили ранения, из них – один ребенок.
В Харьковской области, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта области.
Враг применил по Харьковской области два КАБа и два FPV-дрона.
В результате обстрелов в селе Кондрашовка пострадал 62-летний мужчина, в селе Русские Тишки ранения получил 51-летний мужчина.
Повреждены два частных дома.
В Запорожье, по данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 454 удара из разных видов оружия по 14 населенным пунктам области.
В частности, РФ совершила пять авиационных ударов, запустила 255 БпЛА разной модификации, восемь раз обстреляла из РСЗО и осуществила еще 186 артобстрелов по территориям общин.
Поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.
Ранен 72-летний владелец автомобиля, в который попал дрон.
В Днепропетровской области, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, страна-агрессор обстреляла Никопольский район из РСЗО "Град" и БпЛА.
Под ударами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.
Загорелся частный дом. Погибших и пострадавших нет.
Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин не сообщил о количестве российских обстрелов в области за сутки.
По его данным, 12 мая россияне убили в селе Заря одного жителя Донбасса. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.
- В ночь на 11 мая, после трехдневного "перемирия", российские оккупационные войска атаковали Украину более чем сотней беспилотников.
- В ночь на 12 мая Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав 108 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), есть последствия в четырех областях.