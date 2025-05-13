ПВО сбила все "шахеды" над Украиной, но РФ ударила КАБ и FPV – фото

Атаки по гражданским из разных видов оружия зафиксированы в семи областях Украины

Последствия удара дроном в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Все беспилотники сбиты. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атака началась в 23:00 12 мая из российского города Приморско-Ахтарска. Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.

Одновременно Россия атаковала прифронтовые общины из разных видов оружия.

В Николаевской области, по данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, за сутки враг совершил несколько атак FPV-дронами.

12 мая российские военные дважды ударил FPV по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены окна и крыша неэксплуатируемого дома. Пострадавших нет.

13 мая в 02:25 враг атаковал FPV город Очаков. Пострадавших нет.

В Сумской области, по данным Сумской ОВА, в течение суток с утра 12 мая до утра 13 мая 2025 года российские войска произвели почти 240 обстрелов по 40 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны и гранаты с БпЛА.

Зафиксировано свыше 10 ударов КАБами, свыше 40 атак FPV-дронами, свыше 80 сбросов гранат с БпЛА и свыше 50 ударов из реактивных систем залпового огня.

Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены частные дома, автомобили, сельскохозяйственная техника, дом культуры.

Ранее сообщалось, что 12 мая в результате удара дроном погиб мужчина.

В Херсонской области, по данным главы ОВА Александра Прокудина, враг атаковал более 30 сел и город Херсон дронами, артиллерией и из авиации.

В результате российских ударов повреждены 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали почтовое отделение, хозяйственное сооружение, складские помещения, гаражи и частные автомобили.

Два человека получили ранения, из них – один ребенок.

В Харьковской области, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта области.

Враг применил по Харьковской области два КАБа и два FPV-дрона.

В результате обстрелов в селе Кондрашовка пострадал 62-летний мужчина, в селе Русские Тишки ранения получил 51-летний мужчина.

Повреждены два частных дома.

В Запорожье, по данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 454 удара из разных видов оружия по 14 населенным пунктам области.

В частности, РФ совершила пять авиационных ударов, запустила 255 БпЛА разной модификации, восемь раз обстреляла из РСЗО и осуществила еще 186 артобстрелов по территориям общин.

Поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Ранен 72-летний владелец автомобиля, в который попал дрон.

В Днепропетровской области, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, страна-агрессор обстреляла Никопольский район из РСЗО "Град" и БпЛА.

Под ударами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

Загорелся частный дом. Погибших и пострадавших нет.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин не сообщил о количестве российских обстрелов в области за сутки.

По его данным, 12 мая россияне убили в селе Заря одного жителя Донбасса. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)