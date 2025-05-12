Около 300 человек эвакуируют из пограничного села в Сумской области из-за обстрелов РФ
Из-за российских обстрелов в Сумской области готовится обязательная эвакуация населенного пункта с населением около 300 человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Григоров.
"В связи с обстрелами готовим обязательную эвакуацию из села Новая Слобода, где проживают около 300 человек, среди них 26 детей", – написал он.
Новая Слобода – населенный пункт в Конотопском районе, расположенный на расстоянии около 6 километров от границы с Курской областью РФ.
Также продолжается эвакуация жителей Белопольской и Ворожбянской общин: с 5 мая из населенных пунктов вывезено почти 1200 людей.
Всего в Сумской области эвакуации подлежат более 86 000 жителей, уже перемещено 58%.
В последние дни, с 8 по 11 мая, оккупанты 420 раз обстреливали территорию области: больше всего атаковали Сумской, Шосткинский и Конотопский районы. Погибли четыре человека, восемь пострадали.
Из-за российских ударов повреждены более 50 частных домов, трехэтажный жилой дом, десятки хозяйственных объектов, магазин, авто и критическая инфраструктура.
К тому же Россия целенаправленно атакует энергообъекты региона: в эти выходные из-за ударов без света оставались около 3700 абонентов в Ворожбянской и Белопольской общинах, но энергетикам удалось оперативно возобновить электроснабжение, отметил глава ОВА.
Утром 12 мая российский дрон попал в машину облэнерго под Сумами, куда бригада энергетиков отправилась для расчистки трасс воздушных линий.
"В результате попадания погиб 44-летний работник АО "Сумыоблэнерго", который был в авто. Мужчина 22 года работал энергетиком. В прошлом году его наградили грамотой Минэнерго", – отметил Григоров.
Позже захватчики снова атаковали Сумскую общину беспилотником – пострадал 55-летний житель Стецковского старостата в пригороде областного центра.
"На границе Сумской области ВСУ и все составляющие сил обороны крепко держат позиции. У врага нет продвижения, ситуация остается контролируемой", – подытожил глава обладминистрации.
В понедельник, 12 мая, российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, пострадал машинист.
- Всего ночью РФ совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав 108 дронов, есть последствия в четырех областях. ПВО удалось сбить 55 беспилотников.