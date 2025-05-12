Около 300 человек эвакуируют из пограничного села в Сумской области из-за обстрелов РФ

Эвакуация в Сумской области (Иллюстративное фото 2024: ОВА)

Из-за российских обстрелов в Сумской области готовится обязательная эвакуация населенного пункта с населением около 300 человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Григоров.

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"В связи с обстрелами готовим обязательную эвакуацию из села Новая Слобода, где проживают около 300 человек, среди них 26 детей", – написал он.

Новая Слобода – населенный пункт в Конотопском районе, расположенный на расстоянии около 6 километров от границы с Курской областью РФ.

Новая Слобода на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Также продолжается эвакуация жителей Белопольской и Ворожбянской общин: с 5 мая из населенных пунктов вывезено почти 1200 людей.

Всего в Сумской области эвакуации подлежат более 86 000 жителей, уже перемещено 58%.

В последние дни, с 8 по 11 мая, оккупанты 420 раз обстреливали территорию области: больше всего атаковали Сумской, Шосткинский и Конотопский районы. Погибли четыре человека, восемь пострадали.

Из-за российских ударов повреждены более 50 частных домов, трехэтажный жилой дом, десятки хозяйственных объектов, магазин, авто и критическая инфраструктура.

К тому же Россия целенаправленно атакует энергообъекты региона: в эти выходные из-за ударов без света оставались около 3700 абонентов в Ворожбянской и Белопольской общинах, но энергетикам удалось оперативно возобновить электроснабжение, отметил глава ОВА.

Утром 12 мая российский дрон попал в машину облэнерго под Сумами, куда бригада энергетиков отправилась для расчистки трасс воздушных линий.

"В результате попадания погиб 44-летний работник АО "Сумыоблэнерго", который был в авто. Мужчина 22 года работал энергетиком. В прошлом году его наградили грамотой Минэнерго", – отметил Григоров.

Позже захватчики снова атаковали Сумскую общину беспилотником – пострадал 55-летний житель Стецковского старостата в пригороде областного центра.

"На границе Сумской области ВСУ и все составляющие сил обороны крепко держат позиции. У врага нет продвижения, ситуация остается контролируемой", – подытожил глава обладминистрации.

В понедельник, 12 мая, российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, пострадал машинист.

Всего ночью РФ совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав 108 дронов, есть последствия в четырех областях. ПВО удалось сбить 55 беспилотников.