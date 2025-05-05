Жителей двух приграничных городов Сумской области призвали срочно эвакуироваться

Последствия российских обстрелов по Белополью 4 мая 2025 (Фото: Нацполиция)

В Сумской области жителей городов Белополье и Ворожба призвали срочно эвакуироваться. Соответствующее сообщение опубликовал глава Сумской райадминистрации Михаил Мельник.

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"Прошу жителей городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место!" – написал чиновник.

По его словам, эвакуационные автобусы из городов отправляются каждое утро в 8:00.

Мельник добавил номера телефонов, по которым круглосуточно можно записаться на эвакуацию: районный Оперативный дежурный штаб – +380 (50) 650 70 83 и эвакуационный штаб Ворожбы – 093 533 45 00.

Чиновник добавил, что люди, которые самостоятельно эвакуировались в Сумы, могут обратиться в эвакуационный транзитный центр по адресу улица Ковпака 7, где можно зарегистрироваться на получение денежной помощи, статуса внутриперемещенного лица (ВПО) и возможность найти жилье.

Белополье и Ворожба – города северо-западнее Сум, расположенные на расстоянии около шести километров от российско-украинской границы.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

По сообщениям областной полиции, в последние два дня россияне продолжили обстрелы Сумской области.

В воскресенье, 4 мая, захватчики нанесли удары по Белополью – ранены 76-летняя женщина, повреждены по меньшей мере четыре домовладения.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

На следующий же день оккупанты атаковали Белопольскую общину беспилотниками и управляемыми авиабомбами – повреждены пять машин, здание шиномонтажа и СТО, произошло возгорание элеватора. Обошлось без жертв.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В ночь на 5 мая россияне совершили комбинированную атаку города Конотоп в Сумской области. Оккупанты с интервалом били дронами и баллистическими ракетами намеренно, чтобы нанести больше вреда и убить спасателей и медиков.

Всего в ночь на понедельник захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БПЛА, пострадали две области.