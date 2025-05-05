Россия атаковала Украину двумя "Искандерами" и более сотней дронов
В ночь на 5 мая Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БпЛА, пострадали два региона, сообщили в Воздушных силах Украины.
Враг ударил двумя "Искандерами"/KN-23 из Курской области по Сумской области. Дроны оккупанты запускали из города Приморск оккупированной Запорожской области, а также из российских городов Курск, Орел, Миллерово.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 42 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Сумская и Донецкая области.
Мэр Конотопа сообщал, что враг нанес комбинированный удар по городу, в результате чего уничтожен объект инфраструктуры. В Сумской военной администрации сообщили, что за сутки зафиксировано почти 20 атак FPV-дронами. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в частности в Конотопской общине повреждены нежилые помещения.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за 4 мая россияне ранили 10 жителей Донецкой области: пятерых в Покровске, троих в Дружковке и двоих в Заречном.
- 30 апреля Россия атаковала шахту в Доброполье, а накануне вечером ударила по Харькову и нанесла разрушения в Днепре. Зеленский отреагировал и заявил, что требуется большее давление на РФ.
- 3 мая россияне ударили по Донецкой области – двое погибших, есть пострадавший.
- Также враг атаковал центр Херсона беспилотником. По предварительным данным, есть погибший и двое пострадавших.