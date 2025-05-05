Россия атаковала Украину двумя "Искандерами" и более сотней дронов

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

В ночь на 5 мая Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БпЛА, пострадали два региона, сообщили в Воздушных силах Украины.

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Враг ударил двумя "Искандерами"/KN-23 из Курской области по Сумской области. Дроны оккупанты запускали из города Приморск оккупированной Запорожской области, а также из российских городов Курск, Орел, Миллерово.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 42 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Сумская и Донецкая области.

Мэр Конотопа сообщал, что враг нанес комбинированный удар по городу, в результате чего уничтожен объект инфраструктуры. В Сумской военной администрации сообщили, что за сутки зафиксировано почти 20 атак FPV-дронами. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в частности в Конотопской общине повреждены нежилые помещения.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за 4 мая россияне ранили 10 жителей Донецкой области: пятерых в Покровске, троих в Дружковке и двоих в Заречном.