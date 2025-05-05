Росія атакувала Україну двома "Іскандерами" та понад сотнею дронів

Наслідки атаки на Донеччині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 травня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали два регіони, повідомили в Повітряних силах України.

Ворог вдарив двома "Іскандерами" або KN-23 з Курської області по Сумській області. Дрони окупанти запускали з міста Приморськ окупованої Запорізької області, а також з російських міст Курськ, Орел, Міллерово.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки постраждали Сумська та Донецька області.

Мер Конотопа повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по місту, внаслідок чого знищено об'єкт інфраструктури. У Сумській військовій адміністрації повідомили, що за добу зафіксовано майже 20 атак FPV-дронами. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема в Конотопській громаді пошкоджені нежитлові приміщення.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за 4 травня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: п'ятьох у Покровську, трьох у Дружківці та двох у Зарічному.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. У Донецькій області рятувальники понад п'ять годин гасили масштабну пожежу площею 1100 кв.м, яка виникла внаслідок російського обстрілу, повідомили у ДСНС.

Росіяни атакували дронами підприємство в одному з сіл Олександрівської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі, обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС