З'явились фото і відео наслідків масованої атаки Росії на Харків: вже 45 постраждалих

У Харкові російська атака дронами пізно ввечері 29 квітня спричинила масштабні пожежі та руйнування. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Станом на 02:00 30 квітня відомо про 38 постраждалих.

Росіяни атакували Слобідський, Салтівський, Київський та Шевченківський райони. Було зафіксовано 16 російських ударів.

ОНОВЛЕНО О 06:58. Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, 31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, п'ятеро людей ушпиталено.

Серед постраждалих – двоє дітей та вагітна жінка.