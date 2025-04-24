Росія вдарила по Павлограду, Запоріжжю і 24 рази – по Харкову. З'явились фото

Українські міста протягом усієї ночі були під атакою російських ракет і "шахедів"

Харків (Ілюстративне фото: SERGEY KOZLOV/EPA)

У ніч проти 24 квітня, після зірваних переговорів у Лондоні, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше постраждав Київ. Також були удари по Харкову, Павлограду і Запоріжжю.

Мер Харкова Ігор Терехов о 01:09 повідомив, що РФ атакувала місто ракетами. О 01:28 він написав про повторні ракетні удари.

Станом на 02:06 було сім ракетних ударів. Один з них прийшовся по Новобаварському району, внаслідок чого вибито вікна у прилеглих багатоповерхівках.

Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.

О 03:04 Харків перебував уже під атакою ворожих безпілотників.

О 04:52 Терехов повідомив, що місто вдруге за ніч перебуває під атакою крилатих ракет.

О 05:19 він написав, що один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибито вікна. Двоє людей постраждали.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 03:07 написав, що Павлоград знову перебуває під ворожою атакою.

О 03:36 він написав, що у Павлограді "гучно", інформація уточнюється. На момент публікації новини даних про наслідки поки немає.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зранку 24 квітня повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя "шахедами".

Пошкоджено адміністративну будівлю та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 08:30. У Харкові внаслідок масованого удару ракетами та БпЛА сталися руйнування й масштабні пожежі, повідомила ДСНС.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури.

Попередньо, дві людини постраждали. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів.

ДОПОВНЕНО О 08:35. Терехов повідомив, що, за інформацією Харківського ситуаційного центру, вночі РФ атакувала місто 24 рази. 14 разів – ворожими БпЛА, 10 разів – ракетами.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, школу, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.