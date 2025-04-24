У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото

Після зірваних переговорів у Лондоні Росія вирішила гатити по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. У Києві розбирають завали

Наслідки російської атаки у Києві (Фото: ДСНС)

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, запустивши різні ракети й ударні безпілотники. Станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Ще 63 людини постраждали. 42 з них госпіталізували, серед них шестеро дітей.

Сталися руйнування в житлових будинках. Тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежі ліквідовано.

Станом на 06:06 у п’яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи й кінологи ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що найбільш постраждав унаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на шести локаціях, є руйнування.

О 04:13 Кличко також повідомив про падіння уламків російського безпілотника в Подільському районі столиці.

Також наслідки російської атаки у Києві зафільмував фотограф Костянтин Ліберов.

За його словами, під час роботи ДСНС російські "шахеди" двічі атакували той самий район. Зокрема і в момент, коли рятувальники разом із цивільними діставали з-під завалів молоду дівчину.

"Сонечко, ми тебе по-любому дістанемо, ми тут", – так заспокоював її один з рятувальників під гучний гул "шахеда", що пролітав, розповів Ліберов.

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

Більше фото Ліберова – тут (18+).

ДОПОВНЕНО О 08:00. Кількість постраждалих збільшилася до понад 70, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дев’ять людей загинули. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх, запевнив Клименко.