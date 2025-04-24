У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, запустивши різні ракети й ударні безпілотники. Станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Ще 63 людини постраждали. 42 з них госпіталізували, серед них шестеро дітей.
Сталися руйнування в житлових будинках. Тривають пошуки людей під завалами.
Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежі ліквідовано.
Станом на 06:06 у п’яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи й кінологи ДСНС.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що найбільш постраждав унаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на шести локаціях, є руйнування.
О 04:13 Кличко також повідомив про падіння уламків російського безпілотника в Подільському районі столиці.
Також наслідки російської атаки у Києві зафільмував фотограф Костянтин Ліберов.
За його словами, під час роботи ДСНС російські "шахеди" двічі атакували той самий район. Зокрема і в момент, коли рятувальники разом із цивільними діставали з-під завалів молоду дівчину.
"Сонечко, ми тебе по-любому дістанемо, ми тут", – так заспокоював її один з рятувальників під гучний гул "шахеда", що пролітав, розповів Ліберов.
Більше фото Ліберова – тут (18+).
ДОПОВНЕНО О 08:00. Кількість постраждалих збільшилася до понад 70, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Дев’ять людей загинули. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.
З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх, запевнив Клименко.
- У ніч проти 23 квітня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема постраждали Полтава, Одеса і Харків. Удень 23 квітня Росія вгатила дроном по автобусу в Марганці, в результаті чого дев'ять людей загинули, близько 50 – постраждали.
- У Лондоні 23 квітня зірвались переговори щодо припинення вогню в Україні за участю глав МЗС п’яти країн – на них не приїхав держсекретар США Марко Рубіо.
- Цьому передувала низка публікацій в американських медіа, в яких йшлося про те, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною.
- 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт додала, що Трамп хоче бачити мир в Україні, але Зеленський рухається в "неправильному напрямку", коли справа доходить до переговорів щодо припинення війни.