У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Наслідки російської атаки у Києві (Фото: ДСНС)

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, запустивши різні ракети й ударні безпілотники. Станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Ще 63 людини постраждали. 42 з них госпіталізували, серед них шестеро дітей.

Сталися руйнування в житлових будинках. Тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежі ліквідовано.

Станом на 06:06 у п’яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи й кінологи ДСНС.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що найбільш постраждав унаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на шести локаціях, є руйнування.

О 04:13 Кличко також повідомив про падіння уламків російського безпілотника в Подільському районі столиці.

У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото

Також наслідки російської атаки у Києві зафільмував фотограф Костянтин Ліберов.

За його словами, під час роботи ДСНС російські "шахеди" двічі атакували той самий район. Зокрема і в момент, коли рятувальники разом із цивільними діставали з-під завалів молоду дівчину.

"Сонечко, ми тебе по-любому дістанемо, ми тут", – так заспокоював її один з рятувальників під гучний гул "шахеда", що пролітав, розповів Ліберов.

У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Фото: Костянтин Ліберов
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Фото: Костянтин Ліберов
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Фото: Костянтин Ліберов
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Фото: Костянтин Ліберов
У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
Фото: Костянтин Ліберов

Більше фото Ліберова – тут (18+).

ДОПОВНЕНО О 08:00. Кількість постраждалих збільшилася до понад 70, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дев’ять людей загинули. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх, запевнив Клименко.

У Києві дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих через масовану комбіновану атаку росіян – фото
  • У ніч проти 23 квітня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема постраждали Полтава, Одеса і Харків. Удень 23 квітня Росія вгатила дроном по автобусу в Марганці, в результаті чого дев'ять людей загинули, близько 50 – постраждали.
  • У Лондоні 23 квітня зірвались переговори щодо припинення вогню в Україні за участю глав МЗС п’яти країн – на них не приїхав держсекретар США Марко Рубіо.
  • Цьому передувала низка публікацій в американських медіа, в яких йшлося про те, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною.
  • 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
  • Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт додала, що Трамп хоче бачити мир в Україні, але Зеленський рухається в "неправильному напрямку", коли справа доходить до переговорів щодо припинення війни.
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