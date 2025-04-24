Україна під комбінованою атакою шахедів та балістики. Друга частина очікується під ранок
Під комбінованим ударом росіян, зокрема, опинились столиця та Київська область, Харків та Дніпропетровська область.
У столиці, за даними КМДА, станом на 02:15 в результаті атаки зафіксовано дві пожежі внаслідок у Голосіївському районі та чотири осередки займання у Шевченківському районі.
Відомо про загорання та руйнування в нежитловій забудові у Подільському районі внаслідок падіння уламків.
Також попередньо зафіксовано три пожежі у Святошинському районі. Одна з пожеж сталась в житловому будинку. Станом на 02:30 у столиці госпіталізованіий 21 постраждалий, повідомив Кличко.
По Харкову після опівночі росіяни завдали сім ракетних ударів протягом години, повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. За його словами, станом на зараз інформація про поранених не надходила. Наслідки вибухів у мерії уточнюють.
За повідомленням Повітряних сил ЗС України, під кінець першої масштабної хвилі атаки було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків російської стратегічної авіації – Ту-95МС та Ту-160.
Рух шахедів відслідковується з Луганської на Харківську область, в районах Полтавщини та Сумщини. Кілька груп БпЛА на півночі, півдні та у центрі Чернігівської області летять курсом на Київщину. Ризики по шахедах є для Житомирської, Вінницької, Хмельницької області та Запоріжжя.
- У Лондоні 23 квітня зірвались переговори щодо припинення вогню в Україні за участю глав МЗС п’яти країн – на них не приїхав держсекретар США Марко Рубіо.
- Цьому передувала низка публікацій в американських медіа, в яких йшлося про те, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною.
- 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт додала, що Трамп хоче бачити мир в Україні, але президент Володимир Зеленський рухається в "неправильному напрямку", коли справа доходить до переговорів щодо припинення війни.