Україна під комбінованою атакою шахедів та балістики. Друга частина очікується під ранок

В ніч на 24 квітня росіяни запустили по території України балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр", а також ударні БпЛА

Ілюстративне фото: ДСНС

Під комбінованим ударом росіян, зокрема, опинились столиця та Київська область, Харків та Дніпропетровська область.

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У столиці, за даними КМДА, станом на 02:15 в результаті атаки зафіксовано дві пожежі внаслідок у Голосіївському районі та чотири осередки займання у Шевченківському районі.

Відомо про загорання та руйнування в нежитловій забудові у Подільському районі внаслідок падіння уламків.

Також попередньо зафіксовано три пожежі у Святошинському районі. Одна з пожеж сталась в житловому будинку. Станом на 02:30 у столиці госпіталізованіий 21 постраждалий, повідомив Кличко.

По Харкову після опівночі росіяни завдали сім ракетних ударів протягом години, повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. За його словами, станом на зараз інформація про поранених не надходила. Наслідки вибухів у мерії уточнюють.

За повідомленням Повітряних сил ЗС України, під кінець першої масштабної хвилі атаки було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків російської стратегічної авіації – Ту-95МС та Ту-160.

Рух шахедів відслідковується з Луганської на Харківську область, в районах Полтавщини та Сумщини. Кілька груп БпЛА на півночі, півдні та у центрі Чернігівської області летять курсом на Київщину. Ризики по шахедах є для Житомирської, Вінницької, Хмельницької області та Запоріжжя.