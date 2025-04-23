Sky News: Глави МЗС відклали переговори у Лондоні

Імовірно, глави МЗС п'яти країн відклали свій візит після того, як стало відомо про відсутність держсекретаря США

Марко Рубіо (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Головні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч для обговорення мирного плану в Лондоні 23 квітня. Замість переговорів на високому рівні відбудеться діалог між високопосадовцями п'яти країн, повідомляє Sky News, посилаючись на неназваних співрозмовників.

Водночас, попри зміни, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга все ж таки проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.

Зазначається, що зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку лідера США Дональда Трампа та його команди на Київ та Москву з метою домогтися угоди про припинення вогню.

За інформацією Sky News, Франція та Німеччина, ймовірно, відклали поїздку своїх глав МЗС на зустріч до Лондона після того, як стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не приїде на зустріч.

Як повідомляє The New York Times, Рубіо пропускає переговори щодо України в Лондоні нібито через те, що президент Володимир Зеленський "дає відсіч" пропозиції США про визнання Криму російським. Проте газета не вказує, звідки взяла цю інформацію, і не посилається на співрозмовників.

Офіційно представниця Держдепу 22 квітня заявила, що є "логістична проблема у графіку" держсекретаря США. Від США, за її словами, буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.