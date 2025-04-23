Sky News: Глави МЗС відклали переговори у Лондоні
Головні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч для обговорення мирного плану в Лондоні 23 квітня. Замість переговорів на високому рівні відбудеться діалог між високопосадовцями п'яти країн, повідомляє Sky News, посилаючись на неназваних співрозмовників.
Водночас, попри зміни, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга все ж таки проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.
Зазначається, що зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку лідера США Дональда Трампа та його команди на Київ та Москву з метою домогтися угоди про припинення вогню.
За інформацією Sky News, Франція та Німеччина, ймовірно, відклали поїздку своїх глав МЗС на зустріч до Лондона після того, як стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не приїде на зустріч.
Як повідомляє The New York Times, Рубіо пропускає переговори щодо України в Лондоні нібито через те, що президент Володимир Зеленський "дає відсіч" пропозиції США про визнання Криму російським. Проте газета не вказує, звідки взяла цю інформацію, і не посилається на співрозмовників.
Офіційно представниця Держдепу 22 квітня заявила, що є "логістична проблема у графіку" держсекретаря США. Від США, за її словами, буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.
- 20 квітня Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня.
- 21 квітня Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.
- 23 квітня Axios повідомляло, що мирний план Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмову України від НАТО. Документ подано як "останню ініціативу" лідера США.