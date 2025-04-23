Axios: План Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмови України від НАТО

Близький до України співрозмовник заявив, що план є ангажованим щодо Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США 23 квітня очікують на відповідь від України на рамкову мирну угоду. Документ може містити визнання Криму і частин інших окупованих територій російськими, повідомили Axios неназвані співрозмовники, знайомі з цією пропозицією.

Що може отримати Росія:

→ "Де-юре" визнання США російського контролю у Криму.

→ "Фактичне визнання" окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

→ Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО, але може стати частиною Євросоюзу.

→ Скасування санкцій проти Москви, запроваджених з 2014 року.

→ Розширення економічної співпраці зі США, особливо в енергетичному та промисловому секторах.

Що може отримати Україна:

→ "Надійну гарантію безпеки", яка міститиме групу країн ЄС та однодумців із неєвропейських країн. Участь США у документі не згадується.

→ Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.

→ Безперешкодний прохід річки Дніпро, що протікає вздовж лінії фронту на півдні України.

→ Компенсацію та допомогу у відновленні, хоча в документі не зазначено, звідки надходитиме фінансування.

Зазначається, що цей документ, який США представили Україні минулого тижня у Парижі, описується як "остаточна пропозиція" президента США Дональда Трампа. Якщо ж Україна та Росія не підуть на угоду "найближчим часом", то США можуть вийти із переговорного процесу.

Співрозмовник, близький до українського уряду, повідомив, що у Києві вважають пропозицію США ангажованою щодо Росії.

"В пропозиції дуже чітко йдеться, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише розпливчасто і загалом йдеться про те, що отримає Україна", – сказав він.

Також у документі прописано питання Запорізької атомної електростанції. Стверджується, що вона вважатиметься територією України, але експлуатуватиме АЕС США. Електроенергія постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Також згадується й угода про корисні копалини.

Неназваний американський чиновник, який брав участь в обговореннях, сказав, що держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф працювали разом, щоб "розробити структуру, яка наблизить нас до закінчення війни".

Але, за словами чиновника, останні 24 години з боку України з'явилися ознаки того, що на зустрічі в Лондоні 23 квітня вони хотіли б обговорити 30-денне припинення вогню, а не "мирний план" Трампа.

"Було ухвалено рішення, що держсекретар не поїде до Лондона. Натомість делегація США і далі вестиме переговори з британськими та українськими колегами", – сказав чиновник.