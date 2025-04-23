Axios: План Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмови України від НАТО
США 23 квітня очікують на відповідь від України на рамкову мирну угоду. Документ може містити визнання Криму і частин інших окупованих територій російськими, повідомили Axios неназвані співрозмовники, знайомі з цією пропозицією.
Що може отримати Росія:
→ "Де-юре" визнання США російського контролю у Криму.
→ "Фактичне визнання" окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
→ Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО, але може стати частиною Євросоюзу.
→ Скасування санкцій проти Москви, запроваджених з 2014 року.
→ Розширення економічної співпраці зі США, особливо в енергетичному та промисловому секторах.
Що може отримати Україна:
→ "Надійну гарантію безпеки", яка міститиме групу країн ЄС та однодумців із неєвропейських країн. Участь США у документі не згадується.
→ Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.
→ Безперешкодний прохід річки Дніпро, що протікає вздовж лінії фронту на півдні України.
→ Компенсацію та допомогу у відновленні, хоча в документі не зазначено, звідки надходитиме фінансування.
Зазначається, що цей документ, який США представили Україні минулого тижня у Парижі, описується як "остаточна пропозиція" президента США Дональда Трампа. Якщо ж Україна та Росія не підуть на угоду "найближчим часом", то США можуть вийти із переговорного процесу.
Співрозмовник, близький до українського уряду, повідомив, що у Києві вважають пропозицію США ангажованою щодо Росії.
"В пропозиції дуже чітко йдеться, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише розпливчасто і загалом йдеться про те, що отримає Україна", – сказав він.
Також у документі прописано питання Запорізької атомної електростанції. Стверджується, що вона вважатиметься територією України, але експлуатуватиме АЕС США. Електроенергія постачатиметься як в Україну, так і в Росію.
Також згадується й угода про корисні копалини.
Неназваний американський чиновник, який брав участь в обговореннях, сказав, що держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф працювали разом, щоб "розробити структуру, яка наблизить нас до закінчення війни".
Але, за словами чиновника, останні 24 години з боку України з'явилися ознаки того, що на зустрічі в Лондоні 23 квітня вони хотіли б обговорити 30-денне припинення вогню, а не "мирний план" Трампа.
"Було ухвалено рішення, що держсекретар не поїде до Лондона. Натомість делегація США і далі вестиме переговори з британськими та українськими колегами", – сказав чиновник.
- 19 квітня Bloomberg писав, що США розглядають можливість визнання російського контролю над Кримом у рамках мирної угоди. 21 квітня WSJ повідомляв, що Трамп чекає від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.
- 20 квітня Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня. Перед цим Трамп заявляв, що США вийдуть із переговорів, якщо одна зі сторін ускладнюватиме закінчення війни.
- 22 квітня представниця Держдепу повідомила, що держсекретар США Рубіо не поїде на переговори щодо миру до Лондона. Від США може бути спецпосланник Келлог.