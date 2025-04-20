Трамп сподівається, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп сподівається, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Сподіваюсь, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві [країни] після цього почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблятимуть статки!", – написав американський президент (в оригіналі весь текст великими літерами – у традиційній для Трампа манері).

Інших подробиць президент США не навів.

Читайте також
Трамп пояснив, чому говорив про завершення війни за 24 години: Був трохи саркастичним
Читайте також
Путін не давав наказ продовжувати "Великоднє перемир'я"
війнасшадональд трампперемир'яприпинення вогню