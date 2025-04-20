Трамп сподівається, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня
Президент США Дональд Трамп сподівається, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Сподіваюсь, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві [країни] після цього почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблятимуть статки!", – написав американський президент (в оригіналі весь текст великими літерами – у традиційній для Трампа манері).
Інших подробиць президент США не навів.
- Напередодні Державний департамент США заявив, що вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня. У відповідь представниця МЗС Росії Захарова традиційно звинуватила Україну у нібито порушеннях припинення вогню.
- Президент Зеленський запропонував РФ перемир'я у далекобійних ударах на 30 діб, оскільки 20 квітня вдалося досягнути такої тиші. Водночас голова держави зауважив, що Росія більш ніж 2000 разів порушувала припинення вогню на фронті.
- Наступного тижня у Лондоні очікуються переговори щодо припинення вогню між Україною, США та іншими партнерами.