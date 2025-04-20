Трамп сподівається, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня

Президент заявив, що обидві держави після цього почнуть "робити великий бізнес" зі Штатами і "зароблятимуть статки"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп сподівається, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

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"Сподіваюсь, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві [країни] після цього почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблятимуть статки!", – написав американський президент (в оригіналі весь текст великими літерами – у традиційній для Трампа манері).

Інших подробиць президент США не навів.