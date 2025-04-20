Путін не давав наказ продовжувати "Великоднє перемир'я"
Російський диктатор Володимир Путін не наказував продовжувати так зване "Великоднє перемир'я". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам ТАСС.
"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", – йдеться у повідомленні.
Коли 19 квітня президент Володимир Зеленський давав згоду на перемир'я, то він також пропонував продовжити режим тиші на 30 днів, якщо РФ дотримається його під час Великодня. Україна погодилась на такий формат перемир'я ще 11 березня під час переговорів зі США в Саудівській Аравії.
Водночас під час Великодня загарбники так повністю і не припинили атаки та обстріли. Зокрема, Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили у засідку окупантів – є загиблі серед захисників.
- Уранці 20 квітня президент розповів, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване "Великоднє перемир'я", але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
- Згодом глава держави повідомив, що з 10:00 російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і застосувань FPV-дронів проти України, Сили оборони діють дзеркально.
- У Донецькій області російські окупаційні війська атакували FPV-дронами евакуаційне авто з цивільними гуманітарної місії "Пролісок". ЦПД повідомив, що окупанти інсценували удари по Донецьку, аби звинуватити Україну.
- У 66 бригаді повідомили, що росіяни прикриваються та використовують "Великоднє перемир'я", аби облаштувати маршрути проходу своєї важкої техніки. Проєкт Deepstate пише, що загарбники на різних напрямках покращують позиції завдяки тимчасовій паузі.