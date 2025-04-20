Путін не давав наказ продовжувати "Великоднє перемир'я"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін не наказував продовжувати так зване "Великоднє перемир'я". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам ТАСС.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", – йдеться у повідомленні.

Коли 19 квітня президент Володимир Зеленський давав згоду на перемир'я, то він також пропонував продовжити режим тиші на 30 днів, якщо РФ дотримається його під час Великодня. Україна погодилась на такий формат перемир'я ще 11 березня під час переговорів зі США в Саудівській Аравії.

Водночас під час Великодня загарбники так повністю і не припинили атаки та обстріли. Зокрема, Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили у засідку окупантів – є загиблі серед захисників.