"Наші відповідають". Зеленський розповів про дії росіян у "Великоднє перемир'я"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Російська окупаційна армія намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Про це після ранкової доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив президент Володимир Зеленський.

"Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", – йдеться у заяві глави держави.

За його словами, у період між 18:00 19 квітня та 00:00 20-го відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. Крім того, 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", – наголосив Зеленський.

Станом на 06:00 20 квітня на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

"В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку й на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів", – зазначив Зеленський.