"Наші відповідають". Зеленський розповів про дії росіян у "Великоднє перемир'я"
Російська окупаційна армія намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Про це після ранкової доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив президент Володимир Зеленський.
"Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", – йдеться у заяві глави держави.
За його словами, у період між 18:00 19 квітня та 00:00 20-го відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. Крім того, 290 разів росіяни застосовували безпілотники.
"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", – наголосив Зеленський.
Станом на 06:00 20 квітня на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.
"В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку й на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів", – зазначив Зеленський.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Речник угрупування "Хортиця" повідомив LIGA.net, що наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів. За 19 квітня Генштаб зафіксував 107 боєзіткнень, за день до цього їх було 162.