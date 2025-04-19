ЗСУ про "Великоднє перемир'я": Проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у контексті "Великоднього перемир'я", про яке заявляли росіяни.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я")", – розповів військовий.

За його словами, захисники відповідатимуть на дії російської армії, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я". "Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар".

Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що припинення вогню нібито має початися о 18:00.

У неділю Генеральний штаб ЗСУ звітував про ситуацію на фронті станом на 16:00 та 22:00: у цей проміжок кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилась з 59 до 107. За 18 квітня ГШ зафіксував 162 боєзіткнення.