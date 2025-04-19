ЗСУ про "Великоднє перемир'я": Проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ
Наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у контексті "Великоднього перемир'я", про яке заявляли росіяни.
"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я")", – розповів військовий.
За його словами, захисники відповідатимуть на дії російської армії, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я". "Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар".
Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що припинення вогню нібито має початися о 18:00.
У неділю Генеральний штаб ЗСУ звітував про ситуацію на фронті станом на 16:00 та 22:00: у цей проміжок кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилась з 59 до 107. За 18 квітня ГШ зафіксував 162 боєзіткнення.
- Напередодні Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.
- Президент Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію Путіна та повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом голова української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.