Пообіді РФ вдарила по Костянтинівці, ввечері – по Запорізькій області: є загиблі та постраждалі

У місті в Донецькій області пошкоджено 11 приватних будинків та чотири лінії електромережі холдингу ДТЕК

Фото: Facebook Сергій Горбунов

Пообіді росіяни здійснили авіаудари по Костянтинівці Донецької області – загинули двоє цивільних людей, є поранений, повідомив голова військової адміністрації міста Сергій Горбунов. Ввечері загарбники вдарили по Запорізькій області – є поранений, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Чотири російських авіаудари по Костянтинівці сталися о 16:45. Загарбники застосували бомби ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК), який збільшує дальність їх застосування на десятки кілометрів. Таке озброєння має осколково-фугасну бойову частину вагою 99 кілограмів.

Удари прийшлися по місту та за його межами у полі. Загинули дві цивільні особи, одну людину поранено.

Також у місті пошкоджено 11 приватних будинків та чотири лінії електромережі холдингу ДТЕК.

"Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, парамедики поліції з допомогою сил та засобів ЗСУ та Костянтинівської МВА проводять огляд місця події та рятувальні заходи з деблокування постраждалих, які ускладнені через черговий приліт FPV-дрону на оптоволокні на місце події", – повідомив Горбунов о 21:17.

Фото: Facebook Сергій Горбунов

Фото: Facebook Сергій Горбунов

Фото: Facebook Сергій Горбунов

Близько 20:00 окупанти вдарили по селу Приморське Запорізької області дроном – поранень дістав 42-річний чоловік, також у нього пошкоджено автівку, написав голова обладміністрації.

Приморське – село на південь від Запоріжжя, розташоване на відстані близько 11 кілометрів від фронту.

Мапа: Deepstate

Росіяни вдарили вісьмома дронами по багатоповерхівці у Херсоні – зайнялися сім квартир. Також загарбники атакували інші населені пункти області.

Попри заяви російського диктатора, тимчасове "Великоднє перемир'я" так і не розпочалося ввечері 19 квітня.