После обеда РФ ударила по Константиновке, вечером – по Запорожской области: есть погибшие

В Донецкой области повреждены 11 частных домов и четыре линии электросети холдинга ДТЭК

Фото: Facebook Сергей Горбунов

После обеда россияне совершили авиаудары по Константиновке Донецкой области – погибли два гражданских человека, есть раненый, сообщил глава военной администрации города Сергей Горбунов.

Четыре российских авиаудара по Константиновке произошли в 16:45. Захватчики применили бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), увеличивающим дальность их применения на десятки километров. Такое вооружение обладает осколочно-фугасной боевой частью весом 99 килограммов.

Удары пришлись по городу и за его пределами в поле. Погибли два гражданских, один человек ранен.

Также в городе повреждены 11 частных домов и четыре линии электросети холдинга ДТЭК.

"Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, парамедики полиции с помощью сил и средств ВСУ и Константиновской МВА проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые осложнены из-за очередного прилета FPV-дрона на оптоволокне на место происшествия", – сообщил Горбунов в 21:17.

Фото: Facebook Сергей Горбунов

Фото: Facebook Сергей Горбунов

Фото: Facebook Сергей Горбунов

Около 20:00 оккупанты ударили по селу Приморское Запорожской области дроном – ранений получил 42-летний мужчина, также у него поврежден автомобиль, написал глава обладминистрации.

Приморское – село к югу от Запорожья, расположенное на расстоянии около 11 километров от фронта.

Карта: Deepstate

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Несмотря на заявления российского диктатора, временное "Пасхальное перемирие" так и не началось вечером 19 апреля.