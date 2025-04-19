Зеленский согласился на Пасхальное перемирие, но если Россия действительно прекратит огонь
Президент Владимир Зеленский согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет придерживаться перемирия. Такое сообщение появилось в соцсетях главы государства.
Зеленский напомнил, что предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 суток, на которое согласилась Украина, уже 39 дней остается без ответа России.
"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов", – написал он.
Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продолжить ее и после Пасхи.
По мнению Зеленского, это покажет истинные намерения России, потому что "30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер по укреплению доверия". Глава государства подчеркнул, что "тридцать дней могут дать миру шанс".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что сейчас на некоторых участках фронта продолжаются штурмовые действия оккупантов и "не стихает российская артиллерия".
"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства ожидает подробные доклады главкома на 21:30 и 22:00 после общения военачальника с командирами бригад и других подразделений на фронте насчет ситуации на конкретных направлениях.
Новость дополняется...
- Накануне диктатор Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым.
- Президент Зеленский назвал "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" предложение Путина и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Глава МИД Сибига отметил: Украина знает, что словам Путина нельзя верить, и будет смотреть на действия РФ.