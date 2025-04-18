Трамп увидел энтузиазм и со стороны России, и со стороны Украины насчет мирных переговоров

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте мирных переговоров видит энтузиазм и со стороны России, и со стороны Украины. Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

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Трампа спросили, что он хочет видеть от РФ и Украины, чтобы продолжить переговоры.

"Вся моя жизнь – это одни большие переговоры, и я знаю, когда люди играют нами, и я знаю, когда они этого не делают. И я должен видеть энтузиазм, чтобы хотеть закончить это [войну]", – ответил президент США.

Политик считает, что видит этот энтузиазм с обеих сторон, однако добавил: "Но вы узнаете об этом скоро".