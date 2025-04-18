Трамп увидел энтузиазм и со стороны России, и со стороны Украины насчет мирных переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте мирных переговоров видит энтузиазм и со стороны России, и со стороны Украины. Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.
Трампа спросили, что он хочет видеть от РФ и Украины, чтобы продолжить переговоры.
"Вся моя жизнь – это одни большие переговоры, и я знаю, когда люди играют нами, и я знаю, когда они этого не делают. И я должен видеть энтузиазм, чтобы хотеть закончить это [войну]", – ответил президент США.
Политик считает, что видит этот энтузиазм с обеих сторон, однако добавил: "Но вы узнаете об этом скоро".
- Во время этого мероприятия Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он отказался сказать, готов ли полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.
- Президент США надеется, что диктатор Путин не затягивает время и считает, что Россия не "играет им".
- Трамп отказался ответить, продолжит ли он поддерживать Украину в военном плане, если Штаты выйдут из переговорного процесса.