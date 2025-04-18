Трамп надеется, что Путин не тянет время, и не считает, что Россия "играется с ним"
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп надеется, что диктатор Владимир Путин не затягивает время, считает, что Россия не "играет им". Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

"Я надеюсь, нет [Путин не затягивает время]. Я вскоре дам вам знать, если он это делает, но я надеюсь, что нет. У него там большие силы, большие силы. Это война, которой не должно было произойти. Она бы никогда не случилась, если бы я был президентом, и она не начиналась в течение четырех лет [моей первой каденции]", – заявил Трамп.

У президента США уточнили, считает ли он, что Россия "играет им". Политик опроверг это и заявил, что "никто не играет им" и он пытается помочь.

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"Вы знаете, это была война Байдена. Кстати, из-за моего вмешательства они скажут: "О, это Трамп [виноват]". Это не война Трампа, это Байдена. Это война, которой никогда не должно было быть, окей?" – рассказал президент США.

Впоследствии он добавил, что "никто ни с кем не играет", а США посмотрят, смогут ли они закончить войну.

"Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы это сделать. И это близится к завершению прямо сейчас", – подытожил политик.

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