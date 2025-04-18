Трамп надеется, что Путин не тянет время, и не считает, что Россия "играется с ним"

Американский президент отметил, что "никто ни с кем не играет", и США посмотрят, смогут ли они закончить войну

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп надеется, что диктатор Владимир Путин не затягивает время, считает, что Россия не "играет им". Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

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"Я надеюсь, нет [Путин не затягивает время]. Я вскоре дам вам знать, если он это делает, но я надеюсь, что нет. У него там большие силы, большие силы. Это война, которой не должно было произойти. Она бы никогда не случилась, если бы я был президентом, и она не начиналась в течение четырех лет [моей первой каденции]", – заявил Трамп.

У президента США уточнили, считает ли он, что Россия "играет им". Политик опроверг это и заявил, что "никто не играет им" и он пытается помочь.

"Вы знаете, это была война Байдена. Кстати, из-за моего вмешательства они скажут: "О, это Трамп [виноват]". Это не война Трампа, это Байдена. Это война, которой никогда не должно было быть, окей?" – рассказал президент США.

Впоследствии он добавил, что "никто ни с кем не играет", а США посмотрят, смогут ли они закончить войну.

"Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы это сделать. И это близится к завершению прямо сейчас", – подытожил политик.

После переговоров в Париже госсекретарь Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен.

Впоследствии Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он отказался сказать, готов ли полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.