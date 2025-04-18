Трамп надеется, что Путин не тянет время, и не считает, что Россия "играется с ним"
Президент США Дональд Трамп надеется, что диктатор Владимир Путин не затягивает время, считает, что Россия не "играет им". Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.
"Я надеюсь, нет [Путин не затягивает время]. Я вскоре дам вам знать, если он это делает, но я надеюсь, что нет. У него там большие силы, большие силы. Это война, которой не должно было произойти. Она бы никогда не случилась, если бы я был президентом, и она не начиналась в течение четырех лет [моей первой каденции]", – заявил Трамп.
У президента США уточнили, считает ли он, что Россия "играет им". Политик опроверг это и заявил, что "никто не играет им" и он пытается помочь.
"Вы знаете, это была война Байдена. Кстати, из-за моего вмешательства они скажут: "О, это Трамп [виноват]". Это не война Трампа, это Байдена. Это война, которой никогда не должно было быть, окей?" – рассказал президент США.
Впоследствии он добавил, что "никто ни с кем не играет", а США посмотрят, смогут ли они закончить войну.
"Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы это сделать. И это близится к завершению прямо сейчас", – подытожил политик.
- После переговоров в Париже госсекретарь Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен.
- Впоследствии Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он отказался сказать, готов ли полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.