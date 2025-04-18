Трамп сподівається, що Путін не тягне час, і не вважає, що Росія "грається з ним"
Президент США Дональд Трамп сподівається, що диктатор Володимир Путін не затягує час, вважає, що Росія не "грає ним". Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.
"Я сподіваюся, ні [Путін не затягує час]. Я незабаром дам вам знати, якщо він це робить, але я сподіваюся, що ні. У нього там великі сили, великі сили. Це війна, якої не повинно було статися. Вона б ніколи не відбулась, якби я був президентом, і вона не починалась впродовж чотирьох років [моєї першої каденції]", – заявив Трамп.
У президента США уточнили, чи вважає він, що Росія "грає ним". Політик заперечив це й заявив, що "ніхто не грає ним" й він намагається допомогти.
"Ви знаєте, це була війна Байдена. До речі, через моє втручання вони скажуть: "О, це Трамп [винен]". Це не війна Трампа, це Байдена. Це війна, якої ніколи не мало бути, окей?" – розповів президент США.
Згодом він додав, що "ніхто ні з ким не грає", а США подивляться, чи зможуть вони закінчити війну.
"Я думаю, що у нас є справді гарні шанси це зробити. І це наближається до завершення просто зараз", – підсумував політик.
- Після переговорів у Парижі держсекретар Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Згодом Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він відмовився сказати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль та переговорів для миру.