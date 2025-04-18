Трамп сподівається, що Путін не тягне час, і не вважає, що Росія "грається з ним"

Американський президент зазначив, що "ніхто ні з ким не грає", і США подивляться, чи зможуть вони закінчити війну

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп сподівається, що диктатор Володимир Путін не затягує час, вважає, що Росія не "грає ним". Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.

"Я сподіваюся, ні [Путін не затягує час]. Я незабаром дам вам знати, якщо він це робить, але я сподіваюся, що ні. У нього там великі сили, великі сили. Це війна, якої не повинно було статися. Вона б ніколи не відбулась, якби я був президентом, і вона не починалась впродовж чотирьох років [моєї першої каденції]", – заявив Трамп.

У президента США уточнили, чи вважає він, що Росія "грає ним". Політик заперечив це й заявив, що "ніхто не грає ним" й він намагається допомогти.

"Ви знаєте, це була війна Байдена. До речі, через моє втручання вони скажуть: "О, це Трамп [винен]". Це не війна Трампа, це Байдена. Це війна, якої ніколи не мало бути, окей?" – розповів президент США.

Згодом він додав, що "ніхто ні з ким не грає", а США подивляться, чи зможуть вони закінчити війну.

"Я думаю, що у нас є справді гарні шанси це зробити. І це наближається до завершення просто зараз", – підсумував політик.