Bloomberg: У Парижі США запропонували заморозку війни та послаблення санкцій за тривалого перемир'я

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: WILL OLIVER / EPA)

Під час зустрічей у Парижі 17 квітня США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають нарис умов припинення бойових дій, фактичну заморозку війни та послабленням санкцій проти Москви у разі тривалого перемир'я. Про контури американського плану повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на анонімних європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

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За даними співбесідників, пропозиція США фактично заморозить війну, разом з тим окуповані РФ території України залишаться під контролем Москви, а питання прагнень Києва вступити до НАТО буде знято з порядку денного. Джерела відмовилися надати додаткові дані, пославшись на конфіденційний характер обговорень.

Напередодні Bloomberg повідомив, що чиновники США хочуть забезпечити повне припинення вогню впродовж декількох тижнів, союзники знову зберуться – на цей раз у Лондоні – наступного тижня, аби продовжити дискусії.

Один із неназваних посадовців заявив, що плани, які необхідно додатково обговорити з Україною, не призведуть до остаточного врегулювання війни, і що європейські союзники не визнають російськими окуповані території. Чиновники підкреслили, що переговори будуть марними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки для того, аби будь-яка угода була успішною, є важливою умовою.

У п'ятницю державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є "нелегітимним бажанням" з боку України, але учасники переговорів поки що не дійшли до такого рівня конкретики.

"Кожна суверенна держава на Землі має право захищати себе. Україна матиме право захищати себе і вступати у будь-які угоди, у які вона захоче вступати на двосторонній основі з різними країнами", – зауважив чиновник.

Поінформований співбесідник повідомив, що Київ уже погодився на припинення вогню, і його позиція полягає у тому, що Москва має зробити те саме, перш ніж обговорювати інші питання. У Парижі завданням української делегації було обговорити, як буде контролюватися будь-яке припинення вогню, а також питання миротворчого контингенту, додало джерело.

Європейські посадовці назвали зустрічі у Парижі конструктивними та позитивними. Bloomberg зазначає: обговорення ознаменували собою останню спробу країн Європи вплинути на результат, продемонструвавши, що разом з Києвом вони повністю підтримують зусилля Штатів із припинення війни, і що саме на Росії лежить тягар доведення того, що вона серйозно налаштована на переговори про перемир'я.

Разом із цим агенція зауважує, що скасування санкцій у той час, як РФ продовжує окуповувати великі території України, може виявитися проблематичним для деяких союзників Києва. Зняття обмежень Євросоюзу, включно з розморожуванням російських активів, потребуватиме підтримки усіх країн-членів блоку.