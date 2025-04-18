Bloomberg: В Париже США предложили заморозку войны и ослабление санкций со временем

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: WILL OLIVER / EPA)

В ходе встреч в Париже 17 апреля США представили союзникам предложения насчет заключения мирного договора между Россией и Украиной, которые включают набросок условий прекращения боевых действий, фактическую заморозку войны и ослабление санкций против Москвы в случае длительного перемирия. О контурах американского плана сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

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По данным собеседников, предложение США фактически заморозит войну, при этом оккупированные РФ территории Украины останутся под контролем Москвы, а вопрос стремлений Киева вступить в НАТО будет снят с повестки дня. Источники отказались предоставить дополнительные данные, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Накануне Bloomberg сообщил, что чиновники США хотят обеспечить полное прекращение огня в течение нескольких недель, союзники снова соберутся – на этот раз в Лондоне – на следующей неделе, чтобы продолжить дискуссии.

Один из неназванных чиновников заявил, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Украиной, не приведут к окончательному урегулированию войны, и что европейские союзники не признают российскими оккупированные территории. Чиновники подчеркнули, что переговоры будут напрасными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для того, чтобы любое соглашение было успешным, является важным условием.

В пятницу государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются "нелегитимным желанием" со стороны Украины, но участники переговоров пока не дошли до такого уровня конкретики.

"Каждое суверенное государство на Земле имеет право защищать себя. У Украины будет право защищать себя и вступать в любые соглашения, в которые она захочет вступать на двусторонней основе с разными странами", – отметил чиновник.

Проинформированный собеседник сообщил, что Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция состоит в том, что Москва должна сделать то же, прежде чем обсуждать другие вопросы. В Париже задачей украинской делегации было обсудить, как будет контролироваться любое прекращение огня, а также вопрос миротворческого контингента, добавил источник.

Европейские чиновники назвали встречи в Париже конструктивными и положительными. Bloomberg отмечает: обсуждения ознаменовали собой последнюю попытку стран Европы повлиять на результат, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия Штатов по прекращению войны, и что именно на России лежит груз доказательства того, что она серьезно настроена на переговоры о перемирии.

Вместе с этим агентство отмечает, что отмена санкций в то время как РФ продолжает оккупировать большие территории Украины, может оказаться проблематичной для некоторых союзников Киева. Снятие ограничений Евросоюза, включая размораживание российских активов, потребует поддержки всех стран-членов блока.