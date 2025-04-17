В Париже завершилась встреча "коалиции желающих" с участием Франции, Германии и Британии

Встреча в Париже (Фото: Минобороны)

В Париже завершилась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, находящийся в столице Франции вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Переговоры с представителями государств "коалиции желающих" прошли в Елисейском дворце.

В них приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плэтнер.

"Обсудили дальнейшие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира. В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечению многонационального военного контингента и созданию эффективной архитектуры безопасности для нашей страны", — написал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности продолжается.

Фото: МИД

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны