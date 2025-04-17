Украинская делегация прибыла в Париж для встреч с "коалицией желающих" и США
Делегация Украины 17 апреля прибыла в Париж, где намечена серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и Соединенных Штатов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав делегации входят Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих", в том числе из Франции, Германии и Великобритании.
Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.
"Работаем над важными вопросами безопасности Украины и всей Европы", – написал Ермак.
- 17 марта 2025 сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих" , продолжавшаяся два часа. Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и море.
- 5 апреля в Киеве Украина, Франция и Британия обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы при прекращении боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих".
- 10 апреля сообщалось, что "коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, рискует приостановиться после того, как не сможет получить от Белого дома никаких твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности для Украины.