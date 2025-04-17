Украинская делегация прибыла в Париж для встреч с "коалицией желающих" и США

Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины и Европы

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Делегация Украины 17 апреля прибыла в Париж, где намечена серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и Соединенных Штатов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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В состав делегации входят Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих", в том числе из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами безопасности Украины и всей Европы", – написал Ермак.