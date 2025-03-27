В Париже стартовала встреча "коалиции желающих": о чем будут говорить лидеры 30 стран
В Париже 27 марта началась встреча "коалиции желающих", на которой лидеры 31 страны будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении мира. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В мероприятии принимают участие президент Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, Румынии, Германии, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, Турции, Европейского совета и Европейской комиссии и НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.
В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, мирные переговоры и первые шаги к прекращению огня.
Лидеры также рассмотрят возможность развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.
- Зеленский прибыл во Францию на встречу "коалиции желающих" 26 марта.
- Он встретился с Макроном. После встречи президент Франции объявил о выделении Украине военной помощи в 2 млрд евро. Сегодня, 27 марта, глава государства встретился с Макроном и Стармером.
- Президент заявлял, что участники встречи будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.