Макрон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд евро

Владимир Зеленский находится с визитом во Франции

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 2 млрд евро. Соответствующее заявление французский лидер сделал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Хочу сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро. Эта поддержка должна отвечать первоочередным потребностям Вооруженных Сил Украины", — сказал Макрон.

По его словам, пакет помощи будет содержать противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны, ракеты MICA, боеприпасы для самолетов Mirage 2000.

Кроме этого, в перечне ракеты к зенитно-ракетным комплексам Mistral, бронемашины и боеприпасы.

Макрон отметил, что часть средств будет вложена в производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.