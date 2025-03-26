Макрон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд евро
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 2 млрд евро. Соответствующее заявление французский лидер сделал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Хочу сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро. Эта поддержка должна отвечать первоочередным потребностям Вооруженных Сил Украины", — сказал Макрон.
По его словам, пакет помощи будет содержать противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны, ракеты MICA, боеприпасы для самолетов Mirage 2000.
Кроме этого, в перечне ракеты к зенитно-ракетным комплексам Mistral, бронемашины и боеприпасы.
Макрон отметил, что часть средств будет вложена в производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.
- 26 марта Зеленский прибыл во Францию на переговоры с Макроном.
- 27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.